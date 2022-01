Conceição desespera por reforços para a defesa

Nuno A. Amaral Hoje às 21:06 Facebook

Técnico portista quer um central e contratar um lateral-direito também se tornou prioritário. Movimentações lentas no mercado geram preocupação

A 12 dias do fecho do mercado de janeiro, Sérgio Conceição continua à espera de reforços para o setor defensivo do plantel portista, muito fustigado por uma série de factos ocorridos nas últimas semanas. Ao que o JN apurou, o treinador dos dragões já fez sentir à SAD que precisa de um central com urgência e a lesão de Manafá também se tornou prioritária a chegada de um lateral-direito.

Na lista de reforços pretendidos pelo técnico, só a seguir vem um médio, sendo que, conforme o nosso jornal já noticiou, a SAD portista está a ponderar avançar para a contratação de Eustáquio ao Paços de Ferreira.