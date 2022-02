Conceição desvaloriza confusão no final e diz que árbitro não segurou o jogo

Treinador do F. C. Porto teceu críticas à arbitragem do encontro contra o Sporting.

"Houve pouco tempo útil de jogo. Somos a pior liga da Europa em termos de tempo útil. É compreensível a dificuldade do árbitro em segurar o jogo. Muitas vezes os jogadores dificultam, mas o João Pinheiro, sendo dos melhores árbitros portugueses, teve dificuldades em segurar o jogo", explicou Sérgio Conceição.

Relativamente aos confrontos após o jogo, o treinador portista disse que os elementos azuis e brancos estavam "apenas a separar". "Podem perguntar ao Hugo Viana se tivemos confrontos. Estávamos apenas a separar. Havia muita confusão, o que não é bonito, mas estava só a separar, bem como pessoas do Sporting e do F. C. Porto".

Conceição disse que os dragões entraram bem no jogo, com várias situações de golo nos primeiros minutos. "Conseguimos encostar o Sporting atrás. Na segunda parte retificámos uma ou outra situação que não estava bem e fomos atrás do resultado. A partir da expulsão do Coates o jogo é de sentido único e tivemos ocasiões para ganhar. O que o Sporting faz é simples mas muito eficaz. Merecíamos mais do que o empate", concluiu.