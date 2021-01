Conceição desvaloriza desentendimento entre dois jogadores do F. C. Porto

JN Ontem às 23:01 Facebook

O treinador portista desvalorizou o desentendimento entre os dois jogadores e elogiou a exibição dos dragões em Faro. "Podíamos ter feito mais golos".

Sérgio Conceição garantiu estar "tudo resolvido" entre Pepe e Loum, depois de os dois jogadores se terem pegado no final do jogo desta segunda-feira em que o F. C. Porto derrotou o Farense.

"São coisas normais do futebol, são dois jogadores da mesma equipa com opiniões diferentes. Estamos a falar de uma equipa que tem caráter e personalidade e isto é bem demonstrativo desse caráter e personalidade. Está tudo resolvido", garantiu, após o encontro em Faro.

O treinador portista mostrou-se ainda satisfeito com a resposta da equipa e Faro.

"Foi um jogo bem conseguido da minha equipa. Pena a exibição não ser ilustrada com outro resultado. O Farense foi defendendo como podia. Foi uma das melhores exibições que fizemos fora de portas. Os jogadores estão de parabéns, porque interpretaram bem o que queríamos e foi pena não termos feito mais golos", referiu.

Sobre o facto de o F. C. Porto ultrapassar o Benfica na classificação, Sérgio Conceição não deu grande importância.

"A boa notícia foi quando disseram que não havia mais casos de covid-19 no F. C. Porto", completou.