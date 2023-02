Conceição diz que a Champions do F. C. Porto é o Rio Ave

Nuno A. Amaral Hoje às 13:07 Facebook

Treinador do F. C. Porto confirma oito baixas para o jogo com os vila-condenses e diz que não pode gerir o plantel a pensar no Inter

Sérgio Conceição falou de um "contexto difícil" na preparação da partida de sábado com o Rio Ave e de "menos opções" devido às lesões que afastam habituais titulares como Otávio, Uribe, Evanilson e Galeno deste jogo. "Não tendo gente sequer para completar o banco, espero que o público seja o 18.º ou o 19.º jogador. Precisamos desse apoio. Houve uma ou outra assobiadela no jogo com o Vizela, o que é normal, mas é importante que os adeptos percebam o momento em que estamos", afirmou o técnico portista.

Os problemas físicos que se abateram sobre o plantel portista (Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell e Veron também estão lesionados) foram abordados pelo treinador: "É fácil perceber o porquê deste cenário. O calendário foi adensado antes e depois do Mundial. Tudo o que seja jogar de quatro em quatro dias ou menos aumenta o risco de lesões. Depois do jogo de Viseu, os jogadores chegaram a casa às cinco da manhã. Não tiveram sequer 72 horas [para recuperar antes do jogo com o Sporting]".

Questionado sobre se´, neste contexto, é possível gerir a equipa a pensar na Champions e no jogo da próxima semana com o Inter, Conceição foi taxativo. "Gestão de quê? Gerir jogadores que não existem? A nossa Liga dos Campeões é o jogo com o Rio Ave", referiu, confirmando que Otávio regressa este sábado ao Porto, depois de ter estado duas semanas no Brasil a tentar acelerar a recuperação de uma rotura muscular: "Nem sempre tudo corre às mil maravilhas, mas estamos em sintonia com o departamento médico".

Apesar das lesões, o F. C. Porto atravessa uma série de nove vitórias consecutivas e vem de um grande triunfo no clássico de Alvalade, sendo que algumas das análises desse jogo não agradaram ao treinador. "Conseguimos uma vitória brilhante. Sim, fomos nós que ganhámos, não foi o Sporting que perdeu com uma equipa qualquer. Mas essa vitória brilhante não terá significado se não ganharmos ao Rio Ave", disse.

Sobre a corrida para o título, na qual os dragões têm cinco pontos de atraso em relação ao Benfica, Conceição não faz muitas contas: "Estamos atrás e não podemos facilitar. Não sei se as nossas vitórias causam alguma dúvida ao Benfica porque não podemos adivinhar o sentimento dos outros. Não dependemos de nós e temos de esperar que o nosso adversário perca pontos. Se perder, ou pelo menos se empatar um jogo, temos a possibilidade de depender só de nós, ganhando os jogos todos. A verdade é esta e ainda ontem tive um jogador que me disse isso".