Conceição diz que as críticas só lhe dão "mais força"

Treinador do F. C. Porto considera "demasiado grave" o que foi dito após a altercação com Paulo Sérgio em Portimão

Passaram quase duas semanas, mas os incidentes do jogo com o Portimonense, que levaram à expulsão de Sérgio Conceição e do treinador da equipa algarvia, ainda dominaram a antevisão que o técnico portista fez à partida deste sábado entre o F. C. Porto e oSanta Clara, a contar para a 25.ª jornada da liga portuguesa.

"O que se passou em Portimão parece que foi ontem, tendo em conta tudo o que foi falado desde então. Houve dois treinadores, dois homens, que passaram a linha do que é aceitável num jogo de futebol. Independentemente da paixão com que se vive o jogo, não foi um episódio muito positivo da nossa parte, mas pior do que isso foi a forma premeditada e insultuosa como se falou disso. Comecei a primeira semana a ouvir que era arruaceiro, passou por javardo, por gentalha, por ordinário, por delinquente, e chegou-se à segunda semana a falar dos meus pais. Nada justifica o meu comportamento e o do Paulo, mas o que disseram é demasiado. É feio", disparou o treinador dos dragões.

"Muitos nunca tiveram a oportunidade de sentir a paixão de um jogo e não sabem o que isso é. O que foi dito foi muito grave, mas se pensam que com isso podem minimizar o que eu sou como pessoa, como homem, como pai, como irmão, como filho, não conseguem. Aliás, dão-me mais força para lutar pelos meus objetivos, para ser o pai, o filho e o homem que sou. Disso eu não vou abdicar nunca e não vão conseguir com nenhum tipo de cartilha ou de discurso preparado abanar o profissional e o homem Sérgio Conceição. Nisso estou completamente tranquilo", acrescentou.

Sobre o regresso ao campeonato, após a paragem para as seleções, Conceição disse que a maior dificuldade é "voltar a juntar as tropas e focar a equipa", sublinhando que os jogadores portistas que estiveram ao serviço dos respetivos países fizeram "1500 minutos" em campo, um valor muito superior aos dos rivais Sporting e Benfica.

O técnico azul e branco revelou que Pepe está "apto a ir a jogo" diante do Santa Clara, depois de recuperar da lesão sofrida em Portimão, embora não tenha garantido a titularidade do central. Sobre o facto de a partida com a equipa açoriana anteceder o primeiro duelo da Champions com o Chelsea, referiu: "O nosso papel é concentrar os jogadores ao máximo na tarefa difícil que é o jogo de amanhã. Não estando bem neste, arriscamo-nos a não estar no próximo também. Sei que é um chavão do futebol, mas o próximo jogo é sempre o mais importante, até porque os indicadores que tiver deste jogo me vão permitir preparar o próximo".