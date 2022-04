Conceição diz que estar ou não no banco "não faz diferença"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:01 Facebook

Técnico portista está castigado e vai ver o jogo com o Santa Clara na bancada, mas afirma que a equipa "sabe o que tem de fazer" para ganhar mais três pontos.

Tal como já aconteceu noutras ocasiões desta época, Sérgio Conceição não vai estar no banco na partida desta segunda-feira, devido a castigo, um facto desvalorizado pelo próprio na antevisão que fez, no Olival.

"As coisas estão preparadas de tal forma que, estando ou não no banco, não há diferença nenhuma. O trabalho foi todo feito durante a semana e a comunicação durante o jogo é constante", referiu o treinador dos dragões, acrescentando que o "grupo está consciente do que tem de fazer", neste jogo e até ao final da época, para cumprir o objetivo do título.

"Vamos por etapas. O importante é olhar para o momento, porque se olharmos muito para a frente, acabamos por tropeçar. O mais importante é este jogo com o Santa Clara", acrescentou, com elogios para o adversário: "Trata-se de uma equipa consistente, que perdeu apenas na Luz nos últimos dez jogos. Tem boa qualidade individual e coletiva, e está estável na tabela".

Conceição recordou o "trabalho excelente" que o técnico da equipa açoriana, Mário Silva, fez na formação do F. C. Porto com jovens que agora estão no plantel principal, dizendo, no entanto, que o futebol profissional é muito diferente e quase sempre muda as ideias dos treinadores.

Sobre a qualificação de Portugal para o Campeonato do Mundo, selada há poucos dias, Conceição ficou muito satisfeito, mas não quis reclamar uma quota-parte do sucesso no play-off pelo facto de Fernando Santos ter utilizado vários jogadores do F. C. Porto nos jogos com a Turquia e Macedónia do Norte.

"Todos os treinadores que dão jogadores para as seleções têm uma pequena fatia do mérito, mas o mérito é todo do selecionador, da equipa técnica e dos jogadores. Na estratégia definida, conseguiram ganhar os dois jogos. A presença na fase final é merecida e estar mais uma vez no Mundial é muito importante. Tive oportunidade de mandar uma mensagem ao Fernando Santos para felicitá-lo. Faço parte dos 11 milhões de portugueses e fiquei extremamente feliz", concluiu.