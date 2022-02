Conceição diz que não adianta fazer contas na luta pelo título

Nuno A. Amaral Hoje às 12:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador dos dragões não afasta o Benfica da corrida e aponta a uma vitória em Moreira de Cónegos.

Na antevisão do jogo deste domingo com o Moreirense, Sérgio Conceição abordou a situação atual do campeonato, dizendo que "não vale a pena" fazer muitas contas. "Já tive mais pontos de avanço num campeonato do que temos agora e já estive mais pontos atrás noutro. Sabemos que no futebol rapidamente se passa de um estado a outro. Há muita confiança no trabalho que estamos a fazer, mas temos de ser realistas. Estamos atentos aos outros, mas não dependemos de ninguém", referiu, sem tirar o Benfica da corrida pelo primeiro lugar, apesar de as águias terem voltado a perder pontos nesta jornada, no Bessa.

"Enquanto matematicamente for possível, nenhum clube está fora da luta de nada. Temos é de fazer o nosso trabalho para chegarmos ao fim pelo menos com um ponto de avanço sobre o segundo classificado", afirmou o técnico, voltando a insistir na tecla de que o campeonato é o grande objetivo do F. C. Porto para esta época.

Sobre o Moreirense, que vem de uma derrota pesada em Famalicão, Conceição espera uma "reação forte" da equipa treinada por Sá Pinto e lamentou o facto de não poder contar com Pepe, devido à suspensão preventiva que lhe foi imposta na sequência da expulsão no clássico com o Sporting.

"Em relação ao castigo, vamos esperar para ver o que acontece. Neste jogo, não temos o Pepe, mas temos os outros para colmatar a ausência do nosso capitão. É sempre difícil porque se trata de um jogador muito experiente e importante no balneário. Temos de resolver os problemas que nos aparecem pela frente e ganhar mais três pontos numa batalha importante na nossa caminhada", sublinhou.

Rúben Semedo vai jogar na equipa B

O substituto do capitão no onze portista deverá ser Fábio Cardoso, até porque o treinador revelou que Rúben Semedo, outra opção para o eixo da defesa depois de ter sido contratado em janeiro, vai jogar este domingo pelo F. C. Porto B diante do Chaves. "O Rúben está há algum tempo sem competir e é importante que tenha minutos. Já perdeu [alguns quilos] e está no bom caminho", disse.