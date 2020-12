Conceição diz que não entra em "mind games"

Nuno A. Amaral Hoje às 14:15 Facebook

Treinador do F. C. Porto desvaloriza jogo de palavras antes da decisão da Supertaça.

A possível recuperação de Pepe tem dominado as antevisões do jogo desta quarta-feira entre F. C. Porto e Benfica e Sérgio Conceição voltou a dizer após o treino desta manhã que não descarta a utilização do central, depois de o próprio ter dito que se sente bem e que será o treinador a ter a última palavra. O mesmo se aplica a Otávio e Corona, lesionados desde a partida de domingo passado com o Nacional.

"Ninguém é bruxo, ninguém adivinha nada. Vou decidir muito perto da hora do jogo", referiu o técnico portista, numa conferência de imprensa em que se disse avesso aos chamados "mind games": "Pode-se especular se um jogador joga ou não, mas eu não digo uma coisa a pensar noutra. Não sou desse tipo de jogos. Não sou estúpido nenhum, nem burro nenhum, mas não é o jogo falado que ganha, como diz o Jorge Jesus e bem. O jogo jogado é que é importante".

Sobre a importância da Supertaça, Conceição deixou clara a intenção de ganhar porque é um troféu que está em disputa, mais do que pelo facto de uma eventual vitória poder trazer uma ascendência psicológica para o embate que as duas equipas terão daqui a três semanas no campeonato. "Mau seria se estivéssemos agarrados a um jogo. Este significa a atribuição de um título. Queremos muito ganhar, mas depois há outros objetivos na época que são essenciais para nós", afirmou.

Sobre o duelo tático com Jorge Jesus, o treinador dos dragões sublinhou que cabe à equipa azul e branca "perceber a dinâmica do adversário" e estar preparada para os "diferentes cenários" que possam ser colocados. "Obviamente que nós não controlamos, nem sabemos qual vai ser a estratégia do treinador do Benfica", reforçou, negando que o facto de ter sido treinado por Jesus no Felgueiras possa trazer qualquer tipo de vantagem: "Muitas vezes não me lembro do que fiz há um mês, agora imaginem o que se passou há vinte e tal anos. O que sei é que, a nível de determinação, Jorge Jesus não mudou".