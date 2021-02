Conceição diz que "não vale a pena massacrar Ronaldo de elogios"

Nuno A. Amaral Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador dos dragões acredita na possibilidade de passar a eliminatória com a Juventus e garante uma equipa mentalmente forte.

Num momento difícil da época para o F. C. Porto, que vem de três empates seguidos no campeonato, eis que chega a hora da primeira mão dos oitavos de final da Champions. Na antevisão do jogo com a Juve, Sérgio Conceição deixou uma mensagem de otimismo, apesar do poderio do adversário.

" Estamos a falar de uma equipa muito forte, uma das que têm mais presenças na final da Liga dos Campeões. Vem de uma derrota com o Nápoles, mas não é verdade que não esteja bem ultimamente. Sofreu dois golos nos últimos oito jogos. A Juventus é muito consistente e sólida. É uma equipa que só ganhou 3-0 em Barcelona [na fase de grupos].... Mas também terá dificuldades porque vai apanhar um F. C. Porto com mentalidade vencedora e à procura de um resultado positivo, que é a vitória", afirmou o técnico portista.

Sobre a influência de Ronaldo na equipa italiana, Conceição referiu: "Uma equipa é uma equipa, mas o Cristiano em qualquer momento pode decidir um jogo. No último terço do campo, é um jogador fabuloso, o melhor do Mundo, na minha opinião. Nem vale a pena estar a massacrá-lo de elogios, porque é fácil de os colar a um jogador como ele. O Cristiano só tem de ser um grande motivo de orgulho para os portugueses. Neste jogo, temos de ser sólidos, como temos sido na Champions, mais do que no campeonato, e perceber que tipo de espaços é que ele gosta de ocupar".

Os maus resultados recentes dos dragões e a instabilidade emocional que se tem visto em vários momentos dos jogos anteriores é algo que, segundo o treinador, está ultrapassado: "Não podemos repetir alguns erros, mas a equipa está completamente estável e focada. Estamos a falar de um jogo de altíssimo nível e ao mínimo pormenor pode-se perder. A concentração e a confiança têm de estar no máximo. A nível emocional, o grupo está consciente do que tem a fazer e não é só na Liga dos Campeões. Houve incidências nos últimos três ou quatro jogos que não são normais. Mas é o que temos. Espero que as coisas melhorem para todos os intervenientes".