Conceição diz que Pepe lhe deu "grande moral"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto joga com as palavras de Jesus sobre uma entrevista recente do central. Recusa comentar arbitragem do jogo do Sporting em Faro

Na antevisão do jogo que os dragões farão no domingo com o Nacional, na Choupana, Sérgio Conceição afirmou que a equipa portista vai fazer tudo para voltar da Madeira com os três pontos e desviou o tema da renovação de contrato, que tinha sido abordado esta semana por Pepe (o central disse que gostava de ver Conceição renovar, mas acrescentou que há que respeitar os objetivos do técnico para os próximos anos).

"Dessa entrevista, o que me saltou à vista foi que ele afirmou que gostava de ter sido treinado por mim quando tinha 28 ou 29 anos, quando estava no auge da carreira. É um elogio incrível, tendo em conta que ele esteve no Real Madrid e teve dos melhores treinadores do mundo. Estamos a falar de um jogador que ganhou três Ligas dos Campeões. É dar-me uma moral e bem grande", referiu o técnico portista, utilizando a mesma palavra que Jorge Jesus usou na sexta-feira. "Que moral...", atirou o treinador do Benfica, quando instado a comentar o facto de Pepe ter dito que se sentiu "envergonhado" ao ouvir Jesus dizer, no fim do jogo em Paços de Ferreira, que o médio Eustáquio tinha tentado lesionar o benfiquista Weigl de propósito.

Sobre a luta pelo título, que abriu nas últimas semanas em função dos quatro pontos perdidos pelo Sporting, Conceição sublinhou a vontade que o F. C. Porto tem de "vencer os jogos que faltam", sabendo que só com mais escorregadelas da equipa de Alvalade poderá apanhar os leões no primeiro lugar.

"A situação é que não dependemos de nós. Vamos fazer tudo para ganhar os oito jogos, a começar por este com o Nacional, que é sempre difícil e é muito importante para nós", referiu, recusando comentar a arbitragem polémica da partida desta jornada que o Sporting ganhou em Faro: "Não tenho de comentar outros jogos. Já sou bastante expressivo e efusivo nos meus".

PUB

Em relação à possibilidade de os jogadores dos dragões "descerem à Terra" após a eliminação da Liga dos Campeões e com isso perderem alguma motivação na reta final do campeonato, Sérgio Conceição foi claro: "Essa é uma parte do nosso trabalho: fazer com que eles não sintam uma pressão extra quando jogam na Champions e que não estejam relaxados em demasia para perceberem que o objetivo principal é o campeonato. Damos a isso uma relevância grande porque o estado emocional dos jogadores é extremamente importante para o rendimento deles".

O técnico aproveitou por dar os parabéns à judoca Telma Monteiro, por ter sido campeã da Europa, e também a Pinto da Costa, no dia em que se completam 39 anos sobre a primeira eleição do presidente do F. C. Porto.