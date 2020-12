Conceição dormiu três horas e foi correr 20 quilómetros

JN Hoje às 11:57 Facebook

O treinador do F. C. Porto descansou pouco, depois da conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, garantida, na noite de quarta-feira, com a vitória, por 2-0, sobre o rival Benfica. Conceição madrugou para fazer a corrida habitual e aproveitou para enviar uma mensagem a um popular programa de rádio.

É um ritual diário e nem o triunfo no Municipal de Aveiro e a festa que se lhe seguiu fizeram Sérgio Conceição alterar a rotina. Em véspera de Natal, o técnico não se esqueceu do exercício e ainda aproveitou para entrar em contacto com o programa da manhã, da Rádio Comercial, gravando uma mensagem para os locutores Pedro Ribeiro, Nuno Markl, Vasco Palmeirim, Vera Fernandes e Elsa Teixeira.

"Dormi duas ou três horinhas e vim correr. Tenho mais de 100 mensagens [recebidas depois da Supertaça], mas não tenho nenhuma tua [Pedro Ribeiro], o que é compreensível pelo teu benfiquismo, mas não posso deixar de vos enviar um Santo Natal e às vossas famílias. Fazem-me companhia a partir das 7 da manhã - acordo às 6 e meia -, nos meus 20 quilómetros de corrida. Que seja um ano de muito sucesso e muita saúde, força", disse Conceição, numa mensagem de voz que foi transmitida na emissão.