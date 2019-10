Conceição e a ausência de Marega: "Optei pelos que estavam a 100%"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição explicou a ausência de Marega na lista de convocados para o jogo com o Famalicão e garantiu que as alterações que fez na equipa não foram a pensar nos próximos desafios.

O treinador do F. C. Porto fez algumas mexidas na equipa - Alex Telles ficou de fora e Marega nem constou na lista de convocados - e, quanto a ausência do avançado, foi categórico: "optei pelos jogadores que estavam a 100% a todos os níveis. Optei por estes onze, que me davam todas as garantias". E salientou que tais mudanças não foram a pensar no elevado número de jogos que se avizinham.

"Eu só olho para um jogo de cada vez. As opções que tomei foram apenas para este jogo. Defrontávamos o líder e tínhamos de fazer um bom jogo. E isso passava por estudar bem o adversário e perceber que não era por acaso que estava na liderança ao fim de sete jornadas. O Famalicão é uma equipa bem trabalhada, que tem na construção desde trás um dos pilares. Era fundamental condicionar isso", acrescentou, abordando o jogo 300 como treinador.

"O mais importante era darmos uma boa resposta, ganhar o jogo. Aceito e percebo a pressão que existe num grande clube, sempre trabalhei em grandes clubes, mas por vezes tudo o que existe à volta, o que se cria, não é bom para ninguém. Não estou a falar das pessoas que vêm ao estádio, que nos apoiam e também criticam quando têm de criticar. Mas temos de perceber que ao 12.º jogo só perdemos uma vez. Claro que queremos ganhar 12 em 12, mas o que realço é a forma como trabalhamos todos os dias para orgulhar a camisola que vestimos e disso os adeptos podem estar descansados", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0) o Famalicão no Estádio do Dragão, na oitava jornada, e saltou para a liderança da Liga. Luis Díaz, Soares e Fábio Silva marcaram os golos dos azuis e brancos. O jovem avançado, lançado na segunda parte, precisou apenas de dois minutos para fazer o gosto ao pé.