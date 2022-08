Conceição e a derrota em Vila do Conde: "Há que rever aqui muita coisa, a começar por mim"

O treinador do F. C. Porto assumiu as culpas pela derrota em Vila do Conde e admitiu que é preciso "rever muita coisa", deixando críticas ao tempo útil de jogo na segunda parte.

"Já tínhamos passado por momentos iguais em Vizela, onde dissecámos ao máximo esse jogo. Na primeira parte faltou tudo. Não podemos ter intenção de pressionar e depois não somos uma coisa nem outra. Temos uma falta na primeira parte, isto não existe. Os duelos perdidos, segundas bolas perdidas. Em termos estratégicos sou o culpado. Cabe-me a mim, sou o treinador e assumo a responsabilidade pelo que se passou. O jogo que perdemos há um ano e pouco em Braga não foi merecido Este é o segundo jogo em mais de ano e meio. Há que dar mérito aos jogadores que não deixaram de saber fazer as coisas. Há que rever muita coisa a começar por mim", começou por dizer Sérgio Conceição, vincando que nem jogadores, nem treinador, foram "dignos" de vestir a camisola e de estar no banco,

"Encontro equipas que tentam ao máximo, dentro das suas possibilidades, dificultar a vida ao campeão nacional e com uma motivação acima da média. Só podemos meter a qualidade individual para fora dentro de um coletivo forte e hoje não fomos um coletivo forte. Os jogadores de equipas teoricamente não tão fortes estão sempre no máximo connosco. É a nossa luta. O futebol tem de ser sempre olhado de forma máxima e a verdade é que hoje não fomos dignos de, eu sentado no banco, de comandar a equipa do F. C. Porto na primeira parte e alguns jogadores não foram dignos de vestir esta camisola. Não fui digno de estar no banco a comandar a equipa pela primeira parte que fizemos", vincou, deixando, ainda, críticas ao tempo útil de jogo na segunda parte.

"Na segunda parte o jogo não existiu. Tivemos várias investidas, mas podiam ser dez ou 15 se o tempo útil fosse maior. Não me convidem para reuniões da FPF para depois olharmos para isto. Vou resumir o tempo jogado na segunda parte. É vergonhoso. Mas não foi por isso que perdemos. O Rio Ave criou situações para estar em vantagem e com a vantagem que estava ao intervalo. Tem a ver com o desenrolar do jogo e todos temos de pensar", concluiu.

O F. C. Porto perdeu (3-1), este domingo, em Vila do Conde, diante do Rio Ave em jogo a contar para a quarta jornada da Liga. Taremi falhou uma grande penalidade e Aziz brilhou com um bis e uma assistência.

Com este desaire, o clube azul e branco fica a um ponto do líder Sporting de Braga e em igualdade com o Benfica, que tem em atraso a receção ao Paços de Ferreira, marcada para terça-feira, e o Portimonense, todos com nove, enquanto o Rio Ave sobe ao grupo dos 10.ºs classificados, com quatro pontos.