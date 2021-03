Conceição e a expulsão: "Lamento, mas são coisas que se passam dentro de campo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:42 Facebook

O treinador do F. C. Porto comentou, este sábado, a expulsão e o desentendimento com Paulo Sérgio durante o jogo com o Portimonense no Algarve, que os azuis e brancos venceram (2-1) com dois autogolos.

"São coisas de quem vive de forma apaixonada, às vezes exagerada, o futebol. Não foi nada de especial, o que se passa ali fica ali, não há que alimentar isso. Lamento a situação, obviamente, mas são coisas que se passam dentro do campo, agora se calhar de forma mais percetível da vossa parte, porque não existe público e milhares de pessoas a fazerem barulho. Muitas vezes não ouviam, mas aconteciam exatamente as mesmas coisas em vários bancos", afirmou Sérgio Conceição.

Sobre o jogo, o técnico dos azuis e brancos vincou que foi um triunfo "difícil" e queixou-se do tempo útil de jogo, ressalvando que houve "muitas paragens".

"À medida que o campeonato se encaminha para o fim, a dificuldade dos jogos é ainda mais patente. A primeira parte foi morna e com muitas paragens, percebemos que o Portimonense queria esses duelos e confrontos físicos. Surgiram com três centrais, dois laterais e dois médios defensivos, com mais dois na frente. Não soubemos desmontar a organização defensiva do adversário e faltou gente nossa nas costas da linha média adversário para atrair dentro e dar espaço aos nossos laterais. Conseguimos criar situações e do Portimonense não me recordo de nada. Na segunda parte, o Portimonense conseguiu espaço, mas teve uma ocasião. Nós tivemos três ou quatro. A vitória foi justa num jogo em que houve muitas faltas, muitas paragens. Estou à vontade para falar, porque se perdesse acusavam-me de dar desculpas, mas aqui joga-se muito pouco. Se tivemos 15 minutos de tempo útil na primeira parte, foi muito. É a forma como está o futebol em Portugal. Temos, a começar por mim, que melhorar isso", acrescentou Conceição, afirmando ainda que a técnica apresentada por Paulo Sérgio "não o surpreendeu".

"O futebol é muito simples. Não é por ter muitos avançados que se ataca melhor e o mesmo se passa com defesas, em relação a defender melhor. Sabíamos que o Portimonense ia estar sobretudo no meio campo, a aproveitar as saídas para o contra-ataque, com o guarda-redes [Samuel Portugal] a demorar 20, 30 segundos na reposição de bola, a utilização do jogo direto no Beto. Isso foi tudo trabalhado e sabíamos com o que contar independentemente dos jogadores que poderiam jogar. Ganhamos o jogo, fizemos a nossa obrigação", concluiu.

Os azuis e brancos venceram (2-1), este sábado, o Portimonense, em Portimão, na 24.ª jornada da Liga. Jogo ficou ainda marcado pela lesão de Pepe e pelas expulsões de Sérgio Conceição e Paulo Sérgio.