Conceição e a frase polémica: "Palavras não saíram como queria"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do F. C. Porto diz que palavras polémicas após o jogo da Madeira não saíram como queria, mas o sentimento em relação ao encontro continua o mesmo.

Na antevisão do jogo de domingo com o Aves, Sérgio Conceição comentou a frase que disse no Funchal, na passada quarta-feira ("Sei que agora nas redes sociais vou ser insultado e vou ser sincero, mas estou a cagar para isso. O meu foco está na minha equipa e em ser campeão"), salientando que as expressões não lhe saíram conforme o pretendido.

"O que se passou no jogo e no pós-jogo já foi dissecado por nós e o meu sentimento em relação ao que foi essa partida é exatamente o mesmo, mas as palavras ditas não saíram como eu queria. Se me sinto acarinhado no F. C. Porto? Antes de ser treinador, sou adepto do clube. Já o disse várias vezes. Os adeptos são essenciais para o sucesso deste clube. Sinto, desde que cheguei aqui, que sou muito acarinhado no Estádio do Dragão", afirmou, este sábado, em conferência de imprensa.

Em relação ao jogo com o Aves, Conceição começou por dizer que o "calendário da Liga não é apropriado", referindo-se ao facto de o adversário, a exemplo do que acontece com o Tondela, que vai defrontar o Sporting, não ter jogado a meio da semana. "Nós e o Sporting vamos jogar contra equipas que não tiveram jornada tripla. O Benfica joga duas vezes seguidas em casa", sublinhou, acrescentando que a partida deste domingo é "muito importante" para o F. C. Porto.

O técnico portista revelou que não tem convocado Marega porque o avançado apresenta queixas físicas, que já vêm dos minutos finais do jogo da Liga Europa com o Rangers. "Estamos a tentar não o perder durante muito tempo", indicou, sem revelar se o maliano será chamado para a receção ao Aves.

Sobre a lesão de Sérgio Oliveira, Conceição negou que o médio vá estar afastado da competição durante dois meses, dizendo que o problema muscular sofrido pelo internacional português ao serviço do F. C. Porto na passada quarta-feira tem um tempo de paragem habitual de "três a quatro semanas"