Conceição e a "música" que vem de Brugge

Resultado de Madrid pressiona o F. C. Porto na segunda jornada da Champions e o técnico portista está "alerta" para a qualidade dos campeões belgas.

Sérgio Conceição falou de um jogo "muito importante" e de "três pontos fundamentais" na caminhada portista na Liga dos Campeões, durante a antevisão da partida de terça-feira com o Brugge, no Estádio do Dragão. Antes, os belgas tinham dado a entender que poderiam ficar satisfeitos com um empate, mas o treinador do F. C. Porto não ficou convencido.

"Isso é música para os ouvidos. Todas as equipas jogam para ganhar. Disseram isso para tirar peso à equipa. Claro que, no final, dependendo das incidências do jogo, um empate pode interessar [ao Brugge]. Vamos defrontar o tricampeão belga e sabemos o que o Brugge pode fazer. Está a ter um início de época muito bom e é uma equipa forte", disse Conceição.

Confrontado com o facto de, nos últimos 10 jogos da Champions, o F. C. Porto só ter defrontado clubes de alto nível europeu (Atlético de Madrid, Liverpool, Milan, Chelsea e Juventus), o técnico portista respondeu que é fundamental não menosprezar o Brugge, mesmo aceitando que os dragões estão praticamente obrigados a vencer, depois de terem perdido na primeira jornada, em Madrid.

"A pressão faz parte do nosso dia-a-dia de estar num grande clube. Se não a tivermos, eu crio-a. Para mim, é bom, porque nos mete o estado de espírito em alerta. Não me posso alongar sobre a estratégia para este jogo, mas passa por aí, por não diminuir um adversário que é bastante forte", referiu.

Sem Taremi, castigado, Sérgio Conceição não deu pistas sobre o substituto, preferindo elogiar o avançado iraniano: "Dei-lhe um dia livre porque ele merece. Tem jogado muito, com muita intensidade, muitos quilómetros percorridos, muitas assistências, muitos golos. Precisamos de um Taremi fresco para jogar contra o Estoril".