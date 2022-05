Conceição e Baía arriscam castigos pesados no "caso da garagem"

JN Hoje às 17:45 Facebook

Comissão de Instrutores da Liga já fez proposta de acusação ao Conselho de Disciplina da FPF.

Três meses depois do polémico jogo entre o F. C. Porto e o Sporting, que terminou com incidentes no relvado e na garagem do Estádio do Dragão entre elementos ligados aos dois clubes, com posterior queixa sportinguista ao Conselho de Disciplina (CD), a Comissão de Instrutores da Liga propõe castigos pesados à SAD portista, ao treinador Sérgio Conceição, ao administrador Vítor Baía e ao assessor Rui Cerqueira.

Conceição é acusado de "lesão da honra e reputação" e de "denúncia caluniosa", incorrendo, caso seja considerado culpado pelo CD, numa pena de um mês a dois anos de suspensão.

Baía também está indiciado por "lesão da honra e reputação" e por "denúncia caluniosa", mas a Comissão de Instrutores acrescenta ao administrador portista o eventual delito de "agressão na forma tentada", o que eleva a possível pena para dois meses a dois anos de suspensão. Na acusação, é descrito que o ex-guarda-redes terá encostado a testa à do presidente do Sporting, Frederico Varandas.

Quanto a Cerqueira, é ainda acusado de "agressão", incorrendo numa suspensão de três meses a três anos. A SAD portista está indiciada por "lesão da honra e reputação" e "inobservância de outros deveres", sendo que, neste caso, a pena é pecuniária.

Ao que o JN apurou, o F. C. Porto já foi notificado destas acusações e o processo vai agora seguir os trâmites normais, nomeadamente a marcação de uma audiência disciplinar, na qual os dragões apresentarão os argumentos e possíveis provas de defesa, para posterior decisão do Conselho de Disciplina.