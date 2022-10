Conceição: "É bom ter finais de três em três dias"

O treinador do F. C. Porto fez a antevisão do duelo desta terça-feira com o Bayer Leverkusen, da terceira jornada da Liga dos Campeões, e depois de duas derrotas consecutivas na competição - frente a Atlético de Madrid e Club Brugge -, Conceição não tem problemas em assumir que o encontro no Estádio do Dragão pode ser decisivo nas contas do apuramento para os oitavos de final.

"Vamos entrar de forma a fazer o nosso trabalho, com as nossas características. Já ouvi falar do jogo com o Brugge [ndr: derrota, por 4-0, em casa], em que não fomos iguais a nós próprios e, agora, perante um adversário que fez um excelente jogo com o Atlético... A classificação da Liga alemã, para mim o melhor campeonato do Mundo, não espelha o valor do Bayer Leverkusen. Os jogadores têm de entender que adversário vamos ter pela frente. Os resultados da Champions não nos podem precipitar na abordagem ao jogo e temos de ter essa inteligência emocional. Depois temos qualidade individual e coletiva para ganhar o jogo", analisou Sérgio Conceição.

Depois da vitória clara frente ao Braga, na passada sexta-feira, o técnico vira agulhas para a Champions e para um duelo que pode definir o futuro do campeão nacional na competição: "O nosso estado de espírito é que vivemos finais diariamente. Cada treino é um desafio, os jogadores fazem de nós melhor equipa técnica. Obviamente é um jogo importante que temos de ganhar, se não ficamos em situação difícil, mas estamos habituados a este tipo de situações. Temos consciência que pode ser decisivo e é bom ter finais de três em três dias".

PUB

O F. C. Porto vem da tal vitória gorda sobre o Braga, enquanto o Bayer foi goleado pelo Bayern de Munique e está na 16.ª posição da Bundesliga, mas Conceição defende que essa classificação é uma mentira. "Vi o jogo todo, o Bayern foi extremamente feliz nos golos que fez. No final da época vemos em que lugar vai ficar este Bayer Leverkusen...O nosso momento é bom, porque vimos de uma boa vitória, mas amanhã será uma história diferente", garante o técnico, que lembrou que o jogo contra o Braga foi um dos em que a equipa correu menos. "Mas corremos bem".

Apesar de viver uma situação pessoal delicada, por causa dos protestos no Irão, Mehdi Taremi está totalmente focado no trabalho, algo destacado, esta segunda-feira, pelo treinador: "Depois do Braga, disse que ele é um rapaz inteligente. Sabe o que se passa à volta dele e, num momento que não é fácil, fez um jogo fantástico, não marcando, mas sendo importantíssimo. Ele sabe que tem uma família no Olival e que estamos atentos e próximos de quem necessita. Ele não precisa, que é um homem maduro, mas estamos prontos a ajudar. Passa muito bem por cima dessas dificuldades. Tem uma opinião sobre a vida e futebol e foca-se nisso".

Em dúvida para o encontro com o Bayer está Uribe, operado ao punho no passado sábado - "vamos ver" -, enquanto Otávio ainda "mostrou algumas dificuldades físicas" quando foi lançado frente ao Braga.

Sobre a possibilidade de Rodrigo Conceição se estrear na Champions com a camisola dos dragões, o treinador, e pai do atleta, deixou a dúvida no ar: "Está a ter o percurso de outros jovens, que se estrearam na Liga dos Campeões. Não sei se vai jogar, quer dizer sei mas não vou dizer, mas se jogar vai ser o quinto jovem a estrear-se na Liga dos Campeões. Mas não é por aí, é pelo mérito que esses jovens têm na afirmação. Vem da equipa B, como outros. A evolução tem sido interessante", disse o técnico.