O arrufo de Jesus e Conceição no final do jogo

Sérgio Conceição e Jorge Jesus protagonizaram um diálogo bem quentinho já depois do apito final do jogo da 14.ª jornada da Liga, entre F. C. Porto e Benfica, que terminou empatado (1-1).

O episódio sucedeu depois de Jorge Jesus ter abandonado a zona de entrevistas rápidas.

Ambos os treinadores protagonizaram uma conversa acesa, com Jorge Jesus bastante irritado e a virar costas a Sérgio Conceição, que foi agarrado por Rui Cerqueira, diretor de Comunicação. Tal como deu para ver nas imagens televisivas, ambos os técnicos gesticularam de forma evidente.

Minutos antes, após o apito final, os dois treinadores não se cumprimentaram.