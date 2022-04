Conceição e Luís Gonçalves contestam arbitragem no final do jogo

JN Ontem às 20:53 Facebook

Após o apito final do jogo com o Braga, que acabou com uma derrota (1-0) para os azuis e brancos, o treinador e diretor-geral do F. C. Porto foram pedir esclarecimentos a Hugo Miguel, árbitro do encontro.

A equipa azul e branca ficou a pedir uma grande penalidade em três lances da primeira parte e Hugo Miguel nada assinalou. No final do jogo, Sérgio Conceição e Luís Gonçalves foram pedir explicações e o diretor-geral acabou mesmo por ser expulso. Já na zona de entrevistas rápidas, Conceição deixou duras críticas ao árbitro.

Veja o momento:

"Sinceramente fica-me difícil encontrar palavras. No ano passado, a quatro jornadas do fim tivemos o mesmo árbitro e tivemos muitas dificuldades. Hoje era um jogo grande, podia decidir um título e metem um árbitro que não tem qualidade e tem tido azar connosco, tem errado sempre contra nós", afirmou.

O Braga venceu (1-0), esta segunda-feira, o F. C. Porto em jogo da 31.ª jornada da Liga. Ricardo Horta marcou o golo dos minhotos, adiou a entrega do título e acabou com a invencibilidade dos azuis e brancos. Com este resultado, o Sporting de Braga chegou aos 59 pontos, assegurando definitivamente o quarto posto na Liga, enquanto o F. C. Porto lidera o campeonato, com 82 pontos, mais nove do que o Sporting, que fecha a jornada ainda esta segunda-feira em casa do Boavista.