Conceição e mais uma montanha para escalar

Com o atual técnico à frente da equipa, dragões nunca estiveram a seis pontos do líder no final da 10.ª jornada.

A derrota frente ao Benfica (0-1), no clássico de anteontem, deixou os azuis e brancos numa situação inédita desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico da equipa, em 2017/18. Os dragões nunca tiveram uma desvantagem pontual tão grande (seis pontos) em relação ao líder, após o final da 10.ª jornada, além de terem igualado o pior percurso - sete vitórias, um empate e duas derrotas -, no mesmo período de tempo.

Nos primeiros 10 jogos do campeonato 2020/21 o F. C. Porto também desperdiçou oito pontos, mas na altura estava a apenas quatro pontos do Sporting, que se sagraria campeão no final da época, e a dois do Benfica, enquanto, neste momento, as águias tem uma vantagem superior em relação aos dragões. Um ano antes, em 19/20, a equipa de Sérgio Conceição também não comandava o campeonato à 10.ª ronda, estando a dois pontos dos encarnados, desvantagem que acabaria por anular rumo ao segundo título de campeão nacional de Sérgio Conceição.