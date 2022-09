Conceição e o ataque à família: "Gesto inqualificável"

Nuno A. Amaral Hoje às 19:38 Facebook

Técnico do F. C. Porto comenta pela primeira vez o apedrejamento ao carro onde seguia a mulher e dois filhos.

Mais de duas semanas depois do incidente ocorrido no exterior do Dragão, logo após a derrota para a Liga dos Campeões com o Brugge, Sérgio Conceição falou sobre o assunto.

"Obviamente que foi uma situação que me abalou, assim como à minha família. Aproveito para agradecer o apoio que recebi, de todos os quadrantes clubísticos. Para mim, nada é mais importante do que a família e trocava todos os títulos que já ganhei pelo bem-estar deles. Penso que toda a gente se revê nas minhas palavras. Foi um ataque feio, a gente que não está diretamente ligada ao sucesso ou ao insucesso a nível desportivo", disse o técnico portista, durante a antevisão do jogo de sexta-feira entre o F. C. Porto e o Braga.

"Não faço a mínima ideia qual foi a razão. Está em investigação. Em cinco anos, fui três vezes campeão e tive a ajuda de toda a gente no clube para ser o treinador mais titulado da história do F. C. Porto, a par de Artur Jorge. Mas isso nada conta, contra a estupidez e contra um gesto inqualificável. Não revejo esse gesto em toda a gente que ama o F. C. Porto", acrescentou.

Noutra polémica das últimas semanas, Conceição abordou igualmente os casos que têm envolvido Mehdi Taremi, tanto no campeonato português, como no Irão, onde o avançado tomou uma posição pública de relevo contra a violência sobre mulheres. "Na primeira vez que o defrontámos, quando ele estava no Rio Ave, eu disse que era um jogador acima dos outros a nível da inteligência em campo. Na vida, ele também é assim. É um ser humano fabuloso. Está farto de ser massacrado e o que importa para ele é falar de futebol, tal como eu", afirmou.

"Temos de ganhar jogos"

Sobre o jogo com o Braga, uma equipa que ainda não perdeu no campeonato e que possui o melhor ataque da prova, Sérgio Conceição não poupou nos elogios ao adversário e assumiu a necessidade de conquistar três pontos. "Temos de nos agarrar ao trabalho para dar uma resposta diferente da que demos nas últimas semanas. Estamos a trabalhar nisso, para minimizar os fatores que levaram a esses resultados", referiu, considerando "normal" a "contestação de meia dúzia de adeptos", após o empate com o Estoril.

"Pode-se contestar depois de quatro anos sem ganhar ou depois de quase dois anos sem perder. Depende dos momentos. Temos é de ganhar jogos e títulos", sublinhou.