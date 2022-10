Conceição e o castigo por chamar benfiquista a João Pinheiro: "Agradeço à Bélgica"

Nuno A. Amaral, em Brugge Hoje às 19:06 Facebook

Treinador do F. C. Porto fez declaração curiosa sobre as polémicas do clássico, na antevisão do jogo da Champions com o Brugge.

Questionado sobre se o jogo de castigo que lhe foi aplicado no campeonato se devia a ter chamado benfiquista ao árbitro João Pinheiro, Sérgio Conceição disparou: "Vou aproveitar para fazer esta declaraçãozinha agora, porque se a fizer amanhã, depois dizem que fiz por estar aziado, se perder, ou que só fiz por ter ganho. Assim, faço já. Agradeço à Bélgica, onde ganhei a Bota de Ouro [como jogador] e onde iniciei o meu curso de treinador. Agradeço ao Standard de Liège e ao país, pela forma fantástica como me trataram, a mim e à minha família, nos cinco anos que aqui passei".

Sobre a partida com o Brugge, o técnico portista sublinhou a importância de o F. C. Porto fazer "um jogo diferente" do anterior com a equipa belga, que ganhou no Dragão por 4-0. "Sem dúvida alguma, terá de ser diferente, até porque o que aconteceu nesse jogo não foi só mérito do Brugge. Temos de estar conscientes de que só sendo fiéis ao que somos é que podemos competir ao mais alto nível. Vamos jogar para ganhar. Não há outro pensamento", referiu.

Com muitos elogios à equipa belga, a única que ainda não sofreu golos nesta fase de grupos da Champions, Conceição desvalorizou o cansaço que os portistas poderão sentir, após o duelo de sexta-feira passada com o Benfica, e reforçou a mensagem de confiança que já tinha passado depois desse jogo, apesar da derrota sofrida.

"Gostei de algumas coisas desse jogo, houve outras de que não gostei. Este terá uma história diferente. O Brugge tem uma mentalidade ganhadora, possui uma dinâmica interessante e é consistente, mas se a nossa equipa estiver bem não tenho dúvidas de que poderá obter aqui um bom resultado que nos permita encarar o último jogo com a perspetiva de nos qualificarmos, que é o que queremos".