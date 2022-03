Conceição e o desentendimento com Amorim: "Não me faltou ao respeito e eu também não"

O treinador do F. C. Porto abordou, esta quarta-feira, o desentendimento com Ruben Amorim no final do clássico em Alvalade e elogiou a atitude dos jogadores azuis e brancos.

"A atitude foi sempre muito boa. Cabia-me a mim, ao intervalo, passar aos jogadores o que estávamos a conseguir e o que não estávamos a criar de perigo. Houve ali uma ou outra bola perdida. Na segunda parte, sofremos um grande golo do Sarabia, fomos atrás e em termos de estratégia acho que os jogadores interpretaram na perfeição. Fizemos os dois golos, mas podíamos ter feito mais um ou outro e para ir com outra vantagem na segunda mão. Mas o Sporting já provou que tem uma excelente equipa técnica e pode ir a qualquer campo discutir o jogo. Estamos felizes pelo que os jogadores fizeram e parabéns aos jogadores. Os jogadores que entraram somaram alguma coisa à equipa, a ideia era melhorar o rendimento da equipa. Os reforços que vão lá para dentro, é para dar algo mais e hoje aconteceu isso", começou por dizer Sérgio Conceição, admitindo que preferia jogar a segunda mão das meias-finais mais cedo.

"São jogos muito espaçados, não gosto, sinceramente. Vimos um ambiente fabuloso hoje aqui, do lado dos adeptos do Sporting e principalmente do lado dos adeptos do FC Porto. Na Taça, como vocês sabem, elogio muito esta competição, com mais clubes a ter oportunidade de fazer História. Sinceramente, preferia jogar a segunda mão já na próxima semana, mas é o que é".

Após o apito final do clássico, o treinador dos leões foi tirar satisfações junto do banco azul e branco. Os dois técnicos acabaram quase com as cabeças encostadas mas acabaram separados pelas respetivas equipas técnicas e, questionado sobre o sucedido, Sérgio Conceição desvalorizou o episódio.

"O que se passou foi que, num lance com o Porro, o árbitro marcou uma falta que não era e na segunda assinalou simulação e deu-lhe amarelo. Eu aplaudi a decisão do árbitro, o Ruben pensou que estava a falar com o jogador do Sporting e ficou irritado com isso. No final veio ter comigo a divergir da minha opinião, mas não me faltou ao respeito, eu também não lhe faltei ao respeito. Acho que são situações normais e não tem nada a ver com o que se passou no Dragão", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), esta quarta-feira, o Sporting, em Alvalade, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Sarabia, Taremi e Evanilson marcaram os golos do jogo. Tondela e Mafra disputam, na quinta-feira, o outro encontro da primeira mão das meias-finais da Taça, com a segunda mão a disputar-se entre 19 e 21 de abril.