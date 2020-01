Conceição e o duelo com o Varzim: "Assumir o jogo e passar a eliminatória"

Arnaldo Martins Hoje às 12:54 Facebook

Técnico confirma ausências de Nakajima e Pepe, por lesão. Corona também é baixa, por castigo

Na antevisão à partida com o Varzim (terça-feira, 18 horas), dos quartos-de-final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição garante máxima concentração para o duelo com a formação que disputa a LigaPro. "Cabe-nos assumir o jogo e passar a eliminatória. O Varzim tem feito um trajeto interessante e está talhado para jogar fora, devido às caraterísticas dos seus jogadores. Estamos precavidos e encaramos o jogo com máximo respeito", salientou Conceição.

O treinador confirmou a ausência de Nakajima, por lesão, que assim se junta Pepe no boletim clínico. Corona, a cumprir castigo, é a outra baixa. "O Nakajima está fora. Terminou o último jogo lesionado após uma situação nada bonita de se ver e tem uma hematoma grande na perna", revelou Conceição, que, desta vez, não adiantou quaisquer jogadores do onze. "Se calhar, dei um mau exemplo na semana passada quando disse quem iam ser os centrais [Mbemba e Diogo Leite]. Agora só lá para 2030 é que volto a fazer o mesmo", acrescentou, sorridente.

Confrontado sobre as últimas considerações do Benfica, a propósito de alegados erros de arbitragem que beneficiaram o F. C. Porto, o técnico rematou o assunto. "Estou aqui para falar de futebol".

A terminar, ainda houve tempo para viajar até ao primeiro golo de Conceição com a camisola do F. C. Porto. Foi precisamente contra o Varzim, num jogo (4-0) da Taça de Portugal, em 1997. "Li qualquer coisa sobre isso, mas, sinceramente, não me lembro desse golo. Já lá vão muitos anos".