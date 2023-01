Conceição e o interesse do Al Nassr em Pepe: "É para ganhar a Champions"

Treinador do F. C. Porto ironiza sobre o assunto, mas acrescenta que o central tem uma ligação muito forte ao clube e à cidade.

Na antevisão do jogo de sábado com o Casa Pia, Sérgio Conceição foi questionado sobre o alegado interesse do Al Nassr em Pepe, nascido de uma sugestão de Cristiano Ronaldo, e respondeu com bom humor. "O Al Nassr está a fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, mas isso não é possível porque está noutro continente. Toda a gente sabe o que o Pepe representa para o F. C. Porto. Tem uma ligação demasiado grande e forte com os adeptos, com o clube e com a cidade. Interesse do Al Nassr? Nem se fala disso, nem se discute", afirmou o técnico portista, comentando em seguida a lesão do central.

"Claro que conto com o Pepe [para o resto da temporada], como conto com o Zaidu e com o Evanilson, que também estão lesionados. Ele teve o infortúnio de se magoar na seleção e temos de recuperá-lo. Mesmo não estando apto para este jogo com o Casa Pia, o Pepe é sempre fundamental no nosso grupo de trabalho", referiu, sem pormenorizar o que levou o capitão dos dragões a ser operado ao braço esquerdo esta semana, um dia depois de ter treinado quase sem limitações no Olival.

Em relação à partida no Jamor, Conceição definiu-a como "uma das deslocações mais difíceis" que o F. C. Porto vai ter até ao final do época. "O Casa Pia tem feito um excelente campeonato, é a equipa surpresa. Sofre poucos golos, aliás só sofreu mais um do que F. C. Porto e Benfica até agora. De todas as equipas promovidas na Europa, é a melhor. Este é um jogo muito importante na nossa caminhada e no nosso objetivo de ir à procura do primeiro lugar. Temos de chegar lá, jogar e ganhar", sublinhou o treinador azul e branco, negando que a derrota do Benfica em Braga tenha servido para aumentar a motivação do plantel portista.

"Olhamos principalmente para nós e estamos atentos sobretudo ao nosso trabalho. A verdadeira motivação está aqui dentro e nos nossos jogadores [...] A nossa ambição é muito grande", reforçou, satisfeito por ter um calendário apertado em janeiro. "Estamos habituados a ter muitos jogos. As diferentes competições estão aí e é bom sinal estarmos a disputá-las. Esperamos fazer sete jogos este mês, incluindo uma final [da Taça da Liga]", disse.