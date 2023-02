Conceição e o jogo com o Inter: "Não sou virgem nestas andanças. Preparámos o jogo ao pormenor"

Miguel Pataco, em Milão Hoje às 19:32 Facebook

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, destacou as muitas qualidades do Inter de Milão mas também avisou dos atributos da equipa azul e branca. Sobre as dúvidas para o encontro de quarta-feira, não abriu o jogo.

Sérgio Conceição está de regresso a um país e a uma cidade que conhece bem - enquanto jogador, o agora treinador dos azuis e brancos representou Lazio, Parma e Inter de Milão - e não escondeu a nostalgia até por reencontrar Simone Inzaghi, técnico dos "Nerazzurri", com quem partilhou o balneário na Lazio. Mas, apesar da alegria, a conhecida competitividade de Conceição começou logo na conferência: "Não é um jogo entre Inzaghi e Conceição, mas entre o Inter e o F. C. Porto, duas equipas históricas. É um prazer estar aqui e ver o Simone outra vez, fomos colegas na Lazio, mas agora estamos em percursos diferentes e fazemos um outro trabalho. Mais difícil, mas igualmente apaixonante", começou por vincar o treinador do F. C. Porto.

Sobre o Inter, Conceição teceu vários elogios e destacou as qualidades de um clube que nos últimos três meses apenas perdeu um encontro. Espera, por isso, um jogo difícil mas também fez questão de vincar as qualidades portistas.

"O Inter é uma equipa forte, cheia de grandíssimos jogadores, habituada a testes semanais de elevado nível. Está num dos campeonatos mais competitivos do mundo. Sabemos a qualidade individual e coletiva, mas também sabemos a nossa. Estamos habituados a estes palcos, não podemos esquecer que representamos um clube histórico como o F. C. Porto. Também não sou virgem nestas andanças, eu e alguns jogadores que me acompanham. Preparámos o jogo ao pormenor, sempre com uma confiança grande que vamos dar boa resposta: passar aos quartos de final", acrescentou.

Na lista de convocados, Fábio Cardoso, Otávio, Uribe, Galeno e Evanilson, que têm estado no boletim clínico, viajaram com a equipa mas, sobre algum regresso ao onze, Sérgio Conceição não abriu o jogo.

"Gente nova na convocatória? Penso que não vem ninguém novo. Já estavam todos, no mercado de inverno não fomos buscar ninguém. Nas lesões musculares, normalmente e como todos sabemos, todas as horas são importantes e estamos com esperança de um ou outro jogador, claramente não estando preparados para 90 minutos, poderem dar o contributo. Vieram connosco, estão a entrar no período de transição entre o departamento médico e treino competitivo e esperemos que amanhã possa haver alguma boa notícia, dentro de um jogo que foi preparado já nestes últimos dias com os jogadores que penso que estão melhores para este jogo", concluiu.

Grujic e o direito a sonhar

O jogador do F. C. Porto garantiu que a equipa azul e branca está "com os pés no chão" e espera um jogo difícil esta quarta-feira.

"Temos algumas vitórias seguidas, mas temos de manter os dois pés no chão. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipa. Vamos tentar fazer o nosso melhor e um bom jogo. Estamos certos de que vamos fazer o nosso melhor e tentar mostrar boa personalidade. Estamos confiantes de que vamos conseguir um bom resultado. O Inter é uma equipa com muitos bons jogadores. Como equipa jogam há muito tempo no mesmo sistema. Vão tentar jogar com três centrais. É algo que estão habituados. Analisámos bem isso, preparámos o jogo bem e temos direito a sonhar. Vamos dar o nosso melhor amanhã para conseguir um bom resultado. Lesões? Não sabemos quem estará apto, mas quem estiver em campo tem de pensar no jogo e dar o melhor", afirmou o médio.

Inter de Milão e F. C. Porto defrontam-se, esta quarta-feira, em Itália, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.