Conceição e o jogo no Estoril: "Se calhar temos mais baixas"

Treinador dos dragões diz que não foi ele a decidir recusar o possível adiamento, mas que os regulamentos são para respeitar

Sérgio Conceição comentou, esta sexta-feira, a polémica que envolveu o jogo entre o Estoril e o F. C. Porto, afirmando que adiar o mesmo não estava nas mãos dos dois clubes. "Quem decide isso é a Liga e a DGS. Eu sou treinador, não decido nada. Temos de respeitar os regulamentos. Houve uma reunião há bem pouco tempo onde estiveram todos os clubes, na qual ficou definido um número mínimo de jogadores, que neste caso são 13. A partir desse momento, os regulamentos são para respeitar", disse o técnico portista.

"Não sabemos que jogadores é que o adversário vai utilizar de início, pelo que este é um jogo de difícil preparação [...] Mas se calhar o F. C. Porto tem mais baixas do que o próprio Estoril, entre jogadores que estão lesionados e os que foram à CAN. Neste tempo, temos de saber viver com isso. Claro que gostaria que as duas equipas estivessem na máxima força", acrescentou.

Em relação ao campeonato, o treinador considera que o jogo com o Estoril será "mais uma batalha importante" na luta pelo título, que inclui o Benfica, apesar de as águias terem ficado na jornada anterior a sete pontos da liderança. "O F. C. Porto e o Sporting estão na frente e são mais candidatos porque têm mais pontos do que as equipas que vêm atrás, mas há toda uma segunda volta e mais a próxima jornada para jogar. Não excluo o Benfica, de maneira nenhuma, até porque vimos o que aconteceu em dois anos seguidos, quando se pensou que já estava tudo decidido e não estava".

Sobre o mercado e as notícias que envolvem as possíveis saídas de Sérgio Oliveira e Luis Díaz, Conceição foi evasivo: "Confio no meu presidente, que tem 63 títulos só no futebol, para definir as entradas e as saídas no plantel. Falo com ele diariamente e estamos de acordo sobre algumas situações que se estão a passar neste mercado de janeiro, do qual, como sabem, não sou adepto".