Conceição e o mercado: "Apetece-me dizer que não acredito no Pai Natal"

Treinador do F. C. Porto dá a entender que não está à espera de reforços em janeiro. Abre a porta ao regresso de Pepe a tempo do Mundial

Na antevisão do jogo de terça-feira com o Mafra, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, Sérgio Conceição foi questionado sobre a eventualidade de receber prendas de Natal em janeiro, em forma de reforços para o plantel do F. C. Porto, e a resposta que deu foi, no mínimo, curiosa.

"Não posso dizer que não acredito no Pai Natal porque o meu filho Zezinho está a ver... Mas apetece-me dizer que não acredito. Já sabem que sobre o mercado, não posso responder, mas eu tenho sempre esperança de encontrar um velhinho de barbas ali à porta. Se receber [as prendas], não vou recusar, por uma questão de educação", afirmou, entre sorrisos, o técnico portista, numa conferência de imprensa em que falou sobre Pepe.

"Está convocado [para a partida da Taça] e vai connosco. O Pepe está próximo de voltar, mas ainda é curto para este jogo com o Mafra", referiu, numa declaração que abre a porta a um regresso do central a tempo de marcar presença no Mundial do Catar, sabendo-se que a divulgação da convocatória da seleção portuguesa está marcada para quinta-feira.

Sobre o jogo de Mafra, Conceição diz que os dragões têm de evitar surpresas: "Espero que não aconteça Taça, porque na eliminatória anterior houve oito equipas da 1.ª Liga que caíram. Temos de estar no nosso melhor e olhar para o Mafra com respeito. Fizemos o mesmo trabalho de preparação dos outros jogos. Queremos passar a eliminatória porque a Taça de Portugal é o segundo título mais importante para nós, depois do campeonato".

Em silêncio sobre o Inter

No dia em que o F. C. Porto ficou a saber que vai defrontar o Inter de Milão nos oitavos de final da Champions, Conceição preferiu não comentar o sorteio. "Temos algum tempo para pensar no adversário da Liga dos Campeões, pois o primeiro jogo da eliminatória é só a 22 de fevereiro. Não estou a fugir a nada. É mesmo porque o nosso foco tem de estar na partida com o Mafra", disse.