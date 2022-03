Conceição e o onze de Lyon: "Sou preso por ter cão e por não ter"

Nuno A. Amaral Hoje às 19:18 Facebook

Treinador dos dragões diz que a opção de poupar vários habituais titulares seria considerada "de mestre" se a equipa tem conseguido o golo que Vitinha teve nos pés no fim do jogo.

A antevisão de Sérgio Conceição ao dérbi deste domingo com o Boavista foi ainda muito marcada pela eliminação do F. C. Porto da Liga Europa e, sobretudo, pela gestão que o técnico fez do plantel, que o levou a apresentar um onze alternativo em França.

"Mas qual era o melhor onze? O que jogou no Dragão, no primeiro jogo? Sou preso por ter cão e por não ter. As pessoas são livres de ter opinião e eu, como já disse uma vez, estou a borrifar-me para as redes sociais. Interessam-me, sim, as críticas dos adeptos do F. C. Porto. O que eles querem é o que eu quero: ganhar", afirmou.

"Se o Vitinha, ou seja, a equipa, tem feito aquele golo no fim, já diziam que a minha gestão tinha sido de mestre. Era o mestre da culinária... Houve muita gente a barafustar, mas continuo a pensar que todos os jogadores que entraram em Lyon tinham capacidade para ganhar o jogo, como se viu", acrescentou, negando que a estratégia adotada em França necessite de uma vitória no Bessa para ter validação, simplesmente porque o F. C. Porto tem sempre de vencer.

"Aqui é ganhar ou ganhar. Estamos agora inseridos em duas provas, o campeonato e a Taça de Portugal, e queremos ganhá-las. É com esse foco que vamos defrontar o Boavista. A responsabilidade é sempre a mesma", referiu Conceição, desvalorizando o desgaste a que a equipa portista esteve sujeita nos últimos dias, agravado pelo atraso no regresso de França, devido a uma avaria no avião que devia ter transportado a comitiva para a Invicta logo a seguir ao jogo com o Lyon.

"Tivemos pouco tempo para preparar o jogo, é verdade, e queríamos ter mais, mas não havendo esse tempo o importante é ir lá para dentro e fazer tudo para conquistar os três pontos, sem qualquer tipo de desculpas. Os dérbis com o Boavista são sempre muito equilibrados, o adversário tem valor, que se acentuou com a chegada do Petit, mas nós temos um grupo forte a todos os níveis e o ambiente passa para segundo plano quando se entra no campo", sublinhou.