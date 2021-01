Conceição e o processo disciplinar: "Não posso dar opiniões"

Nuno A. Amaral Hoje às 14:02 Facebook

Na antevisão do jogo com o Famalicão, o treinador do F. C. Porto fez o sinal de "boca fechada" quando foi questionado sobre a possibilidade de ser castigado pelo Conselho de Disciplina da FPF

Sérgio Conceição enfrenta novo processo disciplinar das instâncias federativas, por ter dito depois do jogo com o Marítimo, em setembro, que não queria que os jogadores adversários vissem cartões amarelos depois dos 90 minutos, pois isso só serve para se perder ainda mais tempo útil de jogo. Esta quinta-feira, no Olival, deixou poucas palavras sobre o assunto.

"Não posso comentar, nem dar opiniões ou sugestões sobre o que acho que é benéfico para o futebol português. Esse tema do tempo útil de jogo é debatido nas reuniões de treinadores na UEFA, mas aqui não posso dar a minha opinião", afirmou o técnico portista, fazendo sinal de "boca fechada".

Sobre o jogo de sexta-feira, em Famalicão, Conceição desvalorizou os maus resultados recentes do adversário (cinco jornadas seguidas sem ganhar), para dizer que o F. C. Porto não terá vida fácil. "Os resultados que antecedem os jogos não têm nada a ver com este. Às vezes, torna-se até mais difícil. Recordo que o líder do campeonato passou por dificuldades em Famalicão", referiu, em alusão ao empate do Sporting no estádio da equipa minhota.

Sobre o facto de os dragões terem passado para o segundo lugar, em função do empate do Benfica na jornada anterior, o treinador olhou mais para cima: "Olhamos para o primeiro classificado porque é lá que queremos estar. Temos de continuar a dar uma boa resposta no campeonato, como temos dado recentemente, e de ir à procura de encurtar a distância para o primeiro. Para isso, é preciso ganhar e este jogo é muito importante".