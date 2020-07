Conceição: "É um resultado volumoso demais para o que o Belenenses fez"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 01:27 Facebook

O treinador do F. C. Porto deixou elogios a Fábio Vieira, que este domingo se estreou a marcar com a camisola principal dos azuis e brancos.

"Tenho testemunhas no banco que podem comprovar que, a partir do momento em que o Alex decidiu não bater o livre, concordei. É isso que eu quero, quero personalidade e caráter. Fica esse momento do Fábio Vieira, de personalidade e caráter. Tem de se ter essa personalidade para jogar no F. C. Porto. Fico mais chateado se ele não correr na transição defensiva. Não ficava aborrecido se a bola não entrasse", começou por dizer.

Com a vitória deste domingo, os azuis e brancos podem sagrar-se campeões já na próxima quinta-feira, caso vençam o Tondela e o Benfica não pontue frente ao Famalicão. Mas Sérgio Conceição prefere pensar "jogo a jogo".

"Temos de pensar no Tondela a partir de amanhã. É preparar já o jogo com o Tondela, são os próximos três pontos. Temos de concentrar-nos e focar nesse obstáculo. Não vale a penar pensar muito no que falta jogar, no fundo vai complicar a nossa concentração e o nosso foco no mais importante, que é o próximo jogo. Belenenses? Houve alguns momentos do jogo em que gostei mais. Podíamos ter feito mais na primeira parte. A segunda parte foi bem melhor em tudo, fizemos cinco golos, penso que é um resultado volumoso demais para o que o Belenenses fez na primeira parte", acrescentou.

https://www.jn.pt/desporto/f-c-porto-ja-vence-por-2-0-o-belenenses-sad-veja-os-golos-12389868.html" target="_blank">O F. C. Porto goleou (5-0), este domingo, o Belenenses SAD na 30.ª jornada da Liga, no Estádio do Dragão. A equipa azul e branca pode sagrar-se campeã já na quinta-feira.

Soares, ao minuto 30, inaugurou o marcador de cabeça depois de uma assistência de Otávio. Uribe, pouco depois, ainda festejou mas o tento foi anulado por posição irregular.

Na segunda parte, uma chuva de golos: primeiro por Marega, que aproveitou um belo passe de Corona, aos 58 minutos. Alex Telles, de grande penalidade, ampliou a vantagem. Pouco depois, Fábio Vieira, de livre direto, estreou-se a marcar pela equipa azul e branca e já nos descontos, Luis Díaz, com um grande golo, selou a goleada.

Com este resultado, o F. C. Porto é líder isolado da Liga com seis pontos de vantagem em relação ao Benfica e pode sagrar-se campeão já na próxima jornada, caso vença o Tondela e a equipa encarnada não pontue frente ao Famalicão.