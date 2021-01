Conceição e Uribe negativos, mas há mais dois casos de covid-19 no F. C. Porto

JN Hoje às 13:54 Facebook

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, testou negativo ao novo coronavírus, tal como o médio colombiano Uribe, mas Romário Baró e Nanu estão infetados e, por isso, sujeitos a um isolamento de 10 dias.

Sérgio Conceição, Matheus Uribe e Romário Baró apresentaram sintomas e não estiveram presentes no treino de quarta-feira, mas, após terem sido sujeitos a testes, apenas o médio português deu positivo.

Tal como Baró, também Nanu está infetado com a covid-19 e, por isso, ambos vão falhar o jogo com o Farense, no dia 28, e com o Gil Vicente, duelo dos quartos de final da Taça de Portugal.

Sérgio Conceição e Uribe, por seu lado, já podem voltar ao trabalho, sendo que, tal como decreta o protocolo da Liga, todos os elementos do plantel e staff voltarão a ser testados antes dos próximos jogos.

Além de Baró e Nanu, também Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson estão em isolamento, após terem tido resultados positivos, enquanto Otávio deverá voltar na próxima segunda-feira, uma vez que já terá cumprido os dez dias de isolamento.