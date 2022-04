Conceição em busca do título mais precoce no dragão

Em caso de sucesso já na próxima segunda-feira, técnico bate registos que havia conseguido em 2017/18 e 2019/20.

Festejar antes do tempo não entra no dicionário azul e branco, até porque pelo meio ainda há uma eliminatória da Taça de Portugal para resolver, mas a matemática não mente. Os dragões podem garantir o triunfo no campeonato já na próxima jornada e, caso os astros se alinhem para essa conjugação, será o título mais rápido de Sérgio Conceição desde que assinou pelo clube no início de 2017/18.

Na primeira temporada como treinador da equipa, Sérgio Conceição pôs fim a uma seca de títulos que durou quatro anos e evitou o pentacampeonato do Benfica, estatuto que, em Portugal, continua a ser um exclusivo do F. C. Porto. A festa, essa, foi feita no hotel à 33.ª e penúltima jornada. Em Lisboa, Sporting e Benfica empataram a zero, resultado suficiente para os dragões selarem a conquista, que foi festejada, no dia seguinte, com um triunfo (2-1) sobre o Feirense.