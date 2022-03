Conceição entrega diplomas e dá conselhos a jovens dragões

JN Ontem às 22:41 Facebook

Na véspera do Dia do Estudante, o treinador da equipa principal dos dragões entregou diplomas aos atletas da formação que têm um aproveitamento escolar de excelência e deixou vários conselhos aos futuros craques.

Sérgio Conceição conviveu vários minutos com dezenas de jovens das escolas do F. C. Porto e fez questão de realçar a importância dos estudos, mesmo que o sonho de muitos passe por uma carreira no futebol profissional.

"Estou aqui para vos dar os parabéns pelo sucesso escolar. Tenho cinco filhos, cinco, quatro deles são profissionais de futebol e tiveram muito sucesso na escola. O mais velho já está formado, o Moisés anda na faculdade e os outros já têm o 12.º ano completo. Por isso, dou muita importância à escola. Obviamente vocês têm o vosso sonho, que passará por ser profissional de futebol, e devem segui-lo com foco, ambição e querer chegar à equipa profissional do F. C. Porto", afirmou o treinador portista, destacando a importância da paixão, seja em que área for.

"Mas nunca percam aquilo que é essencial para a vossa formação como homens: a escola, o gosto, o prazer de estarem com as vossas famílias e serem miúdos com a alegria que têm e demonstram aqui. Isso é essencial para atingir objetivos. A paixão é essencial. Desejo que todos sejam grandes homens e, se possível, grandes jogadores do nosso F. C. Porto", referiu.

