Conceição espera por Pepe para o duelo de Anfield

Central recupera de lesão na perna esquerda, mas utilização em Liverpool ainda está em aberto. Dragões à procura do apuramento na Champions

A disponibilidade de Pepe é o grande ponto de interrogação na comitiva portista que hoje à tarde viaja para Liverpool, rumo ao jogo da quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. A contas com uma lesão na perna esquerda, que o afastou da convocatória para a partida da Taça de Portugal com o Feirense, no sábado passado, o internacional português está a recuperar em contrarrelógio para alinhar amanhã em Anfield, onde os dragões tentarão deixar uma imagem diferente da que ficou do jogo em casa, ganho pelos "reds" por concludente 5-1.

Sem certezas, o capitão portista segue com a equipa para Inglaterra e Sérgio Conceição esperará até à última para saber se o poderá utilizar. Ainda assim, desta vez não se prevê a repetição do que sucedeu no Dragão, quando Pepe chegou a fazer o aquecimento com os titulares, antes de se ressentir de um problema físico, acabando por ficar de fora. Ou seja, a decisão será tomada a tempo e horas.