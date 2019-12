Conceição: "Estes adeptos merecem estar presentes no Jamor"

Ontem às 23:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, considerou justo o triunfo sobre o Santa Clara, esta noite de quinta-feira, em jogo dos oitavos de final da Tala de Portugal, que os dragões venceram por 1-0, e enalteceu os adeptos que estiveram presentes apesar do mau tempo.

"Tivemos uma primeira parte com a mesma qualidade do jogo anterior [triunfo sobre o Tondela por 3-0]. Além do golo, criámos três ocasiões claras para aumentar a vantagem. Depois do intervalo, com um terreno impraticável, criámos mais duas situações e não me lembro de algum remate enquadrado do Santa Clara. Estou convencido que aumentaríamos o número de golos com outras condições, mas não deu. A vitória é justíssima perante um Santa Clara praticamente inofensivo", frisou o técnico portista.

Apesar do mau tempo que se fez sentir, Sérgio Conceição enalteceu a "coragem" dos associados que marcaram presença no Dragão. "Agradeço aos adeptos que estiveram presentes. A uma quinta-feira à noite, com esta intempérie era muito difícil sair de casa. Os adeptos que vieram são verdadeiramente corajosos e apaixonados pelo clube. Hoje fui mais efusivo no meu aplauso ao público. Estes adeptos merecem estar presentes no Jamor se lá chegarmos. Deviam apresentar o bilhete deste jogo à Direção e receberem um bilhete para a final. É de louvar", afirmou o treinador azul e branco.