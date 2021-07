Conceição: "Estou muito, muito satisfeito com os jogadores"

Ontem às 22:33 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipa no particular desta quarta-feira frente à AS Roma de José Mourinho, e fez um balanço bastante positivo do estágio no Algarve

"O adversário está mais avançado na preparação. Tivemos jogadores a chegar a conta-gotas como foi o caso dos sul-americanos. É verdade que o resultado na pré-época é o menos importante, mas para nós é sempre importante e num clube como o nosso essa cultura de vitória tem de estar sempre presente", começou por anotar o técnico dos azuis e brancos.

E prosseguiu: "Foi um bom resultado contra um bom adversário, que tem um dos melhores treinadores do Mundo e uma estrutura forte que conheço bem, por isso a resposta que os jogadores que tiveram a oportunidade de jogar deram, no jogo e no estágio, que acabou hoje [quarta-feira] foi fantástica. Toda a gente concentrada naquilo que tem de fazer e em melhorar a nível individual. A nível coletivo, apesar de estarmos cá há quatro anos, há coisas diferentes a trabalhar, pois temos jogadores diferentes e é com essa aplicação que todos estamos que estamos contentes".

Sérgio Conceição salienta que a equipa se está a preparar para o arranque do campeonato. "Estamos num processo inicial e vamos dar continuidade a isso com os próximos treinos e com o jogo de apresentação aos sócios com o Lyon para entrarmos no campeonato da melhor forma", realçou.

Sobre a forma como a equipa festejou o golo do empate frente à AS Roma, o técnico portista anotou que "são jogos que os jogadores gostam de jogar e é absolutamente normal quando se está por cima do jogo, como era o caso".

"Tirando o início da segunda parte, onde a Roma conseguiu finalizar por duas vezes com algum perigo, uma não na baliza e outra no canto que deu o golo num lance de bola parada, onde por norma somos fortíssimos, não me tenho focado muito nos esquemas táticos das bolas paradas defensivas. Sofremos um golo, mas isso não manchava a boa prestação que tivemos até ao momento. Tivemos oportunidades para fazer dois, três, quatro golos, uma ou outra clara, se definissemos melhor ainda criávamos mais perigo", analisou.

O treinador aproveitou ainda para fazer um balanço do estágio: "Estou muito, muito satisfeito com os jogadores. Temos uma verdadeira família, trabalhamos todos com o mesmo intuito. Estou muito contente com os jogadores, com os diferentes departamentos que estão aqui inseridos no estágio e agora é dar continuidade a isso, porque nem sequer começamos".

E finalizou: "Temos de ter esta bravura, motivação e dedicação diárias neste clube para conseguirmos os nossos objetivos, que passam sempre por ganhar em todas as competições em que entramos.