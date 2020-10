JN Hoje às 22:52, atualizado às 23:54 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, foi expulso pelo árbitro Nuno Almeida, do Algarve, no final da partida que os dragões perderam, esta noite de sexta-feira, em Paços de Ferreira, por 3-2, na abertura da sexta jornada da Liga.

Após o apito final e numa altura em que os elementos das duas equipas se cumprimentavam no relvado, o técnico dos azuis e brancos dirigiu-se ao trio de arbitragem para os cumprimentar e assistiu-se a uma troca de palavras com um dos assistentes.

Sérgio Conceição mostrou-se um pouco exaltado, foi várias vezes afastado por Luís Gonçalves, delegado ao jogo pelos portistas, e acabou por ver o árbitro mostrar-lhe o cartão vermelho.