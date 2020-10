Conceição: "F. C. Porto é um histórico da Champions e tem uma palavra a dizer"

Nuno Amaral Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador dos dragões comentou o sorteio e falou num grupo "muito equilibrado"

Sérgio Conceição fez a antevisão do jogo deste sábado com o Marítimo, dizendo que se pode "tornar difícil" se o F. C. Porto não for uma equipa "paciente e inteligente", as mesmas características que o técnico adversário, Lito Vidigal, disse serem necessárias para que os insulares possam conseguir um resultado positivo no Dragão.

"Cabe-nos encontrar formas de ganhar o jogo. Não estou nada de acordo quando se diz que, na época passada, o F. C. Porto teve mais dificuldades contra equipas mais defensivas. Marcámos golos fantásticos, mesmo a jogar com pouco espaço", referiu, considerando "difícil" a presença do guarda-redes Marchesín nesta partida, depois de se ter lesionado nas costas durante um treino desta semana.

Sobre o sorteio da Liga dos Campeões, realizado esta quinta-feira, que juntou os dragões a Manchester City, Olympiacos e Marselha, Conceição disse que se trata de um grupo "muito equilibrado".

"O que me veio logo à cabeça é a quantidade de treinadores portugueses que estão na Champions, o que é fantástico. Vamos defrontar dois, mas vou deixar as análises a cada adversário para mais tarde", sublinhou, considerando o City favorito pelo "orçamento" e pelo que "tem feito nos últimos anos" na prova.

"O F. C. Porto é um histórico da Liga dos Campeões e tem sempre uma palavra a dizer na luta pela passagem à fase seguinte", destacou.

Questionado acerca do eventual regresso do público aos estádios portugueses a breve prazo, o técnico portista salientou a importância que isso terá para os clubes: "Este é um tema delicado e difícil para toda a gente. Não me cabe comentar o timing, nem a percentagem de público que poderá estar presente, mas posso estranhar o facto de já haver adeptos nos estádios noutros países e em Portugal ainda não".