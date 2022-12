JN Hoje às 20:47 Facebook

O treinador e jogadores do F. C. Porto voltaram, esta segunda-feira, a associar-se a uma causa nobre e visitaram o Centro de Reabilitação do Norte (CRN).

Depois de Bruno Costa e Gabriel Veron, que na semana passada lideraram uma entrega de bens alimentares à Legião da Boa Vontade, Sérgio Conceição, Fábio Cardoso e Mehdi Taremi visitaram o Centro de Reabilitação do Norte (CRN), em Vila Nova de Gaia. Durante a visita, o trio azul e branco distribuiu autógrafos e conviveu com profissionais e saúde, pacientes e respetivas famílias.

"É extremamente importante, porque estamos num espaço que têm muitas crianças que sentem muito estas visitas, como nós também sentimos. Nós, falo das figuras mais mediáticas. Eu faço a minha parte, sinceramente faço a minha parte, e espero que os outros possam fazer a sua da melhor forma. Não nos custa nada e não estamos aqui a perder tempo, estamos a ganhar algo que é muito importante e que faz tão bem a tanta gente. Um pequeno gesto, estar presente, conversar um bocadinho... é extremamente importante lembrarmo-nos que, não só nesta época mas em todo o ano, podemos e devemos fazer mais", afirmou Sérgio Conceição em declarações aos meios de comunicação do clube azul e branco.

Já Fábio Cardoso destacou a importância destas ações para as crianças - "dá-lhes força a eles e dá-nos força a nós. É sempre bom conhecer a realidade e saber como podemos ajudar, porque temos todo o gosto em fazê-lo, em dar ânimo e força nos momentos bons e menos bons" e Taremi agradeceu o apoio de todos.



"Isto é o melhor que fazemos. Recebemos apoio das pessoas durante os jogos, mas a maioria dos nossos adeptos está fora dos estádios. Estas pessoas vibram connosco através da televisão e estamos-lhes muito gratos por isso. Precisamos deles, da motivação que nos transmitem e deste tipo de ações. Devemos tê-las mais vezes, são essenciais para a equipa e para manter a moral de todos. Procuramos ajudar as pessoas a serem mais felizes e fazemos o nosso melhor por isso", vincou.