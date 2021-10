Conceição fala em "jogo decisivo" na Taça da Liga

Nuno A. Amaral Hoje às 13:33 Facebook

Dragões entram em ação na única competição nacional que nunca ganharam.

A Taça da Liga tem sido terreno fértil em desaires para o F. C. Porto, sobretudo nas fases mais avançadas da prova, e Sérgio Conceição diz que a equipa vai "voltar a tentar" chegar ao título nesta prova, embora precise de ser "um bocadinho mais competente" nos momentos decisivos, depois de, nos últimos quatro anos, ter perdido uma meia-final e uma final nos penáltis e mais uma meia-final e outra final nos últimos segundos dos jogos.

"A nossa ambição é a mesma e queremos chegar à final four, tal como aconteceu nos últimos anos. Queremos ganhar a competição e este é um jogo decisivo, pois se perdermos ficamos logo eliminados", afirmou o técnico portista, aludindo ao facto de as outras equipas do grupo, Santa Clara e Rio Ave, terem empatado na primeira jornada, o que obriga o F. C. Porto a somar pontos nos Açores se quiser seguir em frente.

Queremos muito oferecer este título ao presidente

"Esta é uma competição que ambicionamos ganhar e o grupo de trabalho quer muito oferecer este título ao presidente. No F. C. Porto, vivemos de títulos e estamos obcecados por títulos", acrescentou Conceição, quando questionado sobre o facto de a Taça da Liga ser a única competição nacional que Pinto da Costa ainda não tem no palmarés.

Sobre uma eventual rotação de jogadores no onze, o treinador do F. C. Porto admitiu que "poderá haver alterações", mas negou a ideia de gestão do plantel: "Falar em gestão daria a entender que se está a tirar importância a esta competição, que está cada vez melhor e não me parece que seja o parente pobre das provas nacionais. Tirando o Wendell, que está lesionado, o resto do plantel está bem e dá-me a garantia de sermos uma equipa forte. Aqui entramos sempre para dar o máximo".

Em relação ao Santa Clara, que mudou recentemente de treinador, Conceição revelou que a equipa portista já esteve a analisar as diferenças na equipa açoriana e assumiu que o jogo depende do que o F. C. Porto fizer. "Se formos iguais a nós próprios, com maior ou menor dificuldade, vamos cumprir o nosso objetivo, que é o de vencer a partida".

O F. C. Porto joga com o Santa Clara, nos Açores, na terça-feira, às 19 horas.