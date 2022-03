Conceição fala em "motivação máxima" para Lyon

Nuno A. Amaral Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico portista acredita que é possível dar a volta à eliminatória da Liga Europa e sublinha a importância de manter a "dinâmica de vitória".

Sérgio Conceição fez a antevisão do jogo de quinta-feira, em França, onde o F. C. Porto tentará virar o resultado verificado na primeira mão dos oitavos de final (0-1), e mostrou-se confiante, embora tenha reconhecido que os dragões terão de ser "mais competentes" do que na semana passada.

"Não fomos tão fortes em algumas situações do jogo que são essenciais para se ganhar. Em Lyon, temos de ser mais sólidos e consistentes enquanto equipa, para diminuirmos alguns dos méritos que o adversário teve quando ganhou no Dragão", afirmou o treinador azul e branco, acrescentando que os níveis de motivação estão muito elevados.

"Estamos a disputar os oitavos da Liga Europa, vamos jogar num estádio muito bonito e que vai estar cheio, pois os bilhetes para os adeptos do F. C. Porto esgotaram e para os do Lyon também. A motivação tem de ser máxima", referiu, negando que uma eventual eliminação possa vir a ser positiva para a equipa portista, na perspetiva de a deixar menos sobrecarregada na fase final da época.

Não há derrota que possa ser positiva

"Derrota como um bálsamo? Não conheço esses bálsamos. Um calendário muito sobrecarregado na altura decisiva, quando estamos a lutar por aquilo que é mais importante para nós, que é o campeonato, pode ser negativo, mas não há derrota que possa ser positiva. A dinâmica de vitória é importante. Posso abrir o jogo e dizer que vai haver algumas alterações na equipa, e é importante que os jogadores que vão jogar tenham essa dinâmica de vitória, passando a eliminatória", referiu Conceição.

Entre essas mudanças no onze, perspetiva-se o regresso de Pepe, que recuperou da lesão sofrida na primeira mão e está "disponível", depois de ter ficado de fora diante do Tondela, no passado domingo. A ausência forçada de Otãvio, castigado, também abrirá caminho a uma alteração no meio-campo.

PUB

O Lyon recebe o F. C. Porto, quinta-feira, às 20 horas, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.