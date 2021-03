Conceição fala em "tachinhos" e pessoas "subservientes"

Nuno A. Amaral Hoje às 13:47 Facebook

Treinador do F. C. Porto critica quem fala apenas do que se passa "à volta do futebol"

A antevisão da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal entre F. C. Porto e Braga, marcada para esta quarta-feira, no Dragão, serviu para Sérgio Conceição se mostrar desagradado com os comentários à volta da equipa portista e do próprio treinador. Questionado sobre o facto de ter dito a Carlos Carvalhal, após a primeira mão (1-1), que, "onze contra onze", o Braga perderia por "cinco ou seis", o técnico portista respondeu:

"Aquilo que se passa no campo, fica no campo. Se eu for contar tudo o que disse a adversários e o que eles me disseram a mim, num desporto cheio de paixão e emocionante como é o futebol, começava hoje e só acabava daqui a dez anos. Isso não é bonito. Tenho ouvido muita coisa. Sei que é mais importante isso do que o que nós fizemos em Braga, onde realizámos duas grandes exibições enquanto estivemos em igualdade numérica com o adversário, ou do que o que fizemos contra o Sporting no sábado".

"Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, mas ninguém fala disso. Falam de pormenores, de situações mais ou menos bonitas. E eu estou de acordo que algumas não foram bonitas. Mas houve outras que não vieram cá para fora porque nem tudo se sabe. Não sou eu que vou dizer o que é que o Nuno Santos ou o Pote disseram ao nosso banco ou aos nossos jogadores. Não o vou dizer porque não faz parte. Muita gente que comenta o futebol só fala do que se passa à volta. Comenta quem cumprimentou quem, quem é que piscou o olho a quem, quem é que pestanejou, quem é que tossiu. Vivemos disto. Falaram do jogo da Juventus e da grandíssima exibição que fizemos? Quem é apaixonado pelo futebol, quer falar do jogo. Quem é subserviente e anda aqui para ter o seu tachinho, comenta tudo o que se passa à volta do futebol", acrescentou.

Com muitos elogios para o Braga, que chegou a definir como "a equipa que, quando tem a bola, joga o melhor futebol em Portugal", Conceição sublinhou a importância de o F. C. Porto se qualificar para a final da Taça, o que, a confirmar-se, acontecerá "pela terceira vez nos três anos e meio" que leva como treinador dos dragões.

"O nosso primeiro objetivo é o campeonato. Ainda não acabou, mas obviamente está mais difícil. Na Taça de Portugal, este é o jogo que nos permite estar numa final e ficar mais próximos de ganhar um título. As vitórias servem para isso, para conquistar títulos, que para nós são o mais importante. Temos a oportunidade de passar, se formos competentes. Definimos a Taça de Portugal como a segunda prova mais importante a nível interno", afirmou, deixando em séria dúvida a recuperação física de Pepe e Sérgio Oliveira para a partida com os bracarenses.