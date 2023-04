Conceição fecha a porta à possível saída de Taremi do F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 01:25 Facebook

Técnico portista conta com o avançado iraniano na próxima época, mesmo que este esteja em vias de entrar no último ano de contrato.

Associado esta semana a um interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pela imprensa iraniana, Mehdi Taremi tem lugar cativo nos planos de Sérgio Conceição para a próxima época no Dragão.

Mesmo que esteja em vias de entrar no último ano de contrato com o F. C. Porto, o avançado é peça fundamental para o treinador, que não põe a hipótese de o perder em 2023/24, a menos que os árabes coloquem em cima da mesa uma proposta de valores mirabolantes para o clube da Invicta, algo difícil de perspetivar num jogador de 30 anos.