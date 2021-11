"Conceição mostra-se aborrecido quando não está satisfeito com alguma coisa"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:53 Facebook

Marko Grujic deixou rasgados elogios a Sérgio Conceição, na véspera do confronto com o Liverpool.

O F. C. Porto volta a defrontar o Liverpool na presente edição da Liga dos Campeões e Marko Grujic é o único jogador do plantel portista que já alinhou no clube inglês. Na véspera do encontro da fase de grupos, o médio sérvio fez vários elogios a Sérgio Conceição, técnico dos azuis e brancos.

"É um grande treinador que me ajudou a crescer. Taticamente é muito bom, é muito claro naquilo que pretende para a equipa e tem uma exigência muito elevada. Independentemente de contra quem estejamos a jogar, a sua atenção ao detalhe e o desejo de vitória é o mesmo. O Sérgio mostra-se aborrecido quando não está satisfeito com alguma coisa, mas isso é necessário", adiantou à publicação inglesa "The Athletic".

Grujic destacou ainda a capacidade de Sérgio Conceição alterar vários aspetos durante o intervalo dos jogos, que "influenciam a equipa de forma positiva", e também a forma como o técnico "é eficaz em encontrar as palavras certas".

"É o seu objetivo treinar os melhores clubes no Mundo. Na vida, todos nós queremos dar esse passo, mas toda a gente no F. C. Porto espera que ele fique cá por muito tempo. Esta é a sua quinta época como treinador e não é fácil manter-se num grande clube por tanto tempo", explicou.

Marko Grujic referiu que está contente no F. C. Porto, tanto no clube como na cidade, uma vez que os adeptos sentem o clube de uma forma muito apaixonada. "As pessoas aqui vivem para o futebol, em qualquer sítio onde vás há sempre gente a jogar ou a falar sobre futebol".

Após várias épocas a ser emprestado a diversos clubes, Grujic encontrou no Estádio do Dragão alguma estabilidade desportiva. O médio explicou que gostou da primeira passagem pelos dragões no ano passado, emprestado pelo Liverpool, e que quando os dois clubes chegaram a acordo, no início da presente temporada, deu a "luz verde" para a transferência se realizar. "É diferente quando estás a jogar numa equipa que te contratou em definitivo, eu queria sentir-me em casa".

Grujic prevê uma temporada positiva do F. C. Porto, destacando também a competitividade do campeonato. "Mal posso esperar por ver o que o futuro reserva. Somos líderes da Liga, à frente do Sporting na diferença de golos, e com o Benfica a um ponto atrás, por isso tem tudo para ser uma época interessante. Queremos manter-nos nesta posição, vencer a Liga é a nossa prioridade", revelou.