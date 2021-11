Conceição: "Foi dia de combinar o fato de treinador com o de pai de família"

JN Hoje às 15:31 Facebook

O treinador do F. C. Porto deixou, esta terça-feira, uma mensagem nas redes sociais a assinalar a noite de Dragões de Ouro.

Numa publicação acompanhada com uma fotografia em família, Sérgio Conceição deixou uma mensagem aos vencedores dos Dragões de Ouro, uma lista na qual se inclui o filho Francisco Conceição, que ganhou o prémio para o Atleta Revelação.

"O fato de treinador é o mais visível, aquele pelo qual me conhecem. Mas também visto o fato de pai de família. Ontem foi dia de combinar os dois e de também estar com a minha família do futebol. Parabéns ao F. C. Porto pela Gala dos Dragões de Ouro e parabéns a todos os premiados!", escreveu o técnico dos azuis e brancos.