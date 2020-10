Conceição: "Foram muitos erros e parabéns ao Paços que foi melhor do que nós"

JN Hoje às 23:25 Facebook

Sérgio Conceição, técnico do F. C. Porto, apontou erros à equipa na derrota frente ao Paços de Ferreira (3-2), esta sexta-feira à noite, na Mata Real, e deu os parabéns ao adversário.

"Faltou muita coisa, faltou capacidade de sermos consistentes, de sermos sólidos, como disse que era importante ser, na antevisão do jogo. Foram muitos erros e parabéns ao Paços que foi melhor do que nós", avançou o treinador dos azuis e brancos, na conferência de Imprensa que se seguiu ao final do encontro, uma vez que não pode estar presente na "flash" por ter sido expulso.

E prosseguiu: ""Obviamente que as rotinas e automatismos são detidos pelos jogadores que são treinador por nós e jogam há mais tempo pelo F. C. Porto. Tínhamos definido, pensado e trabalhado a equipa com o Pepe. Infelizmente, já hoje de manhã cedo, tivemos a informação que testou inconclusivo à covid-19 e, entretanto, alterou um bocadinho os planos. Vivemos um momento em que não é nada fácil de gerir isso".

E Sérgio Conceição também fez "mea-culpa" pela derrota. "As coisas não correram bem, não foi por um ou outro jogador, foi pela equipa e pelo treinador, que não soube definir da melhor forma a estratégia para levar de vencido um adversário que sabíamos que era um adversário com valia, com praticamente a semana toda para preparar este jogo. Nós vínhamos de um palco de Champions, não é fácil mudar o 'chip' e vir aqui com uma disponibilidade em termos da atitude necessária neste tipo de jogos. Acho que foi um conjunto de situações a que levou a que a equipa não estivesse bem. E, obviamente, que o responsável sou eu".

"Este é o quarto ano que estou aqui e já passamos por momentos difíceis e sei que nesses momentos temos as armas apontadas todas a nós e, às vezes, dentro da própria casa, e não me intimido com esse tipo de situações. Tenho uma força grande, dentro do que é o meu caráter e na forma como trabalho. Nada me interfere ou me impede de trabalhar amanhã para preparar o jogo com o Marselha. Óbvio que ninguém gosta de perder e ficar distanciado nesta fase da época, no início, agora cabe-nos a nós ir atrás do prejuízo", salientou o treinador do F. C. Porto.

Sérgio Conceiçãoanota que a equipa tem "muita gente nova, muita coisa a incutir a trabalhar". "Estamos trabalhar em cima de erros sucessivos que estamos a cometer em termos defensivos, não foi por causa do meio-campo. Tem a ver com a equipa, foi mais um problema coletivo, com muitos erros individuais e que não podem acontecer a este nível. Cada vez que o Paços de aproximava do último terço criava perigo, e isto não é normal, nem nunca foi normal nas minhas equipas, mesmo quando treinei equipas de menos nomeada e com mais dificuldades em termos de clube e qualidade dos jogadores. Cabe-nos continuar a trabalhar, perceber o que não está bem e o que está a correr mal e olhar para a frente com coragem, determinação e ambição. E perceber que nunca vamos baixar os braços", finalizou.