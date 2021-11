"Golo do Francisco? Como treinador fiquei contente, em casa pode cair-me uma lágrima"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:59 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou, este sábado, que o F. C. Porto fez um jogo "muito competente" diante do Feirense e abordou o primeiro golo do filho Francisco com a camisola azul e branca.

"Fizemos um jogo muto sério e competente. Sabíamos do valor do adversário que tem feito grande campeonato na Liga 2. Estudámos bem o adversário com o maior respeito, jogadores foram seriíssimos. Hoje houve muita coisa positiva, mas também algumas que temos de corrigir: Não gosto de sofrer golos. Não podemos perder a bola em zonas proibidas. Andamos sempre à procura da perfeição. Sei que não existe, mas queremos sempre. Tivemos sempre respeito pelo adversário. Só é pena não ter mais jogadores no banco para usufruir deste ambiente de Taça", começou por dizer Sérgio Conceição.

O jogo no Estádio do Dragão ficou ainda marcado por um momento especial. Francisco, filho do técnico, estreou-se a marcar pela equipa principal dos azuis e brancos e correu em direção ao pai para festejar. Sobre o episódio, Conceição não escondeu a satisfação e garantiu que lágrimas, só mesmo em casa.

"O Francisco é um avançado do F. C. Porto, é sempre importante para os avançados fazerem golos. Aqui fiquei contente como treinador, em casa, como pai, pode cair-me uma lágrima. Faz parte da minha faceta mais emocional com a família. Mas só em casa. Aqui o Francisco é igual a todos os outros e tem o mesmo que os outros", concluiu.

O F. C. Porto venceu (5-1), este sábado, o Feirense, no Estádio do Dragão, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Uribe, Otávio, em dose dupla, Evanilson, Vargas e Francisco Conceição marcaram os golos.