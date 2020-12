"Guardiola? Também estaria chateado se não ganhasse com esta equipa e orçamento"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:53 Facebook

Após garantir um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição abordou o empate frente ao Manchester City e respondeu a Guardiola.

Após o empate (0-0) frente ao F. C. Porto, Pep Guardiola mostrou-se claramente insatisfeito pelo resultado e considerou "uma lástima" o City não ter conseguido marcar depois de criar tantas oportunidades. E não ficou sem resposta. "Guardiola estava chateado? Também ficaria chateado se não conseguisse ganhar com a equipa e o orçamento que tem", começou por dizer Sérgio Conceição.

Sobre o jogo, o técnico dos azuis e brancos elogiou a organização da equipa e vincou que o F. C. Porto "elevou o nome de Portugal na Europa".

"Não podemos olhar para o nosso 11 e para o Nanú, Zaidu, Manafá, Evanilson, Fábio Vieira e toda essa gente que é a primeira vez que joga na Liga dos Campeões e não ver onde estavam há pouco tempo. Houve grande organização da minha equipa e o objetivo foi conseguido com todo o mérito. Estamos pela 16.ª vez nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que é mais do dobro de todas as outras equipas portuguesas. Elevamos bem alto o nome de Portugal na Europa. Tivemos momentos muito bons na missão defensiva. O objetivo foi conseguido e agora vamos pensar no campeonato que é o nosso principal objetivo", acrescentou.

